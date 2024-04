Etudiantes infirmières à l'IFSI de Chalon, elles sensibilisent à la question des écrans et du sommeil chez les enfants

Fanny, Déborah, Audrey, Amandine, Marlène et Mathilde sont étudiantes infirmières de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de Chalon sur Saône en deuxième année et, dans le cadre de leur cursus de formation et plus spécifiquement de service sanitaire -SeSa-, elles sont amenées à réaliser une action de promotion à la santé.

Le « SeSa » est un outil de stratégie introduit en 2018 dans les études des formations en santé qui a pour objectif premier de réaliser une action auprès d’un public dans le cadre de la promotion de la santé à visée préventive.

Vous l’aurez compris, le service sanitaire est un projet capital et incontournable dans le cursus de formation d’un futur infirmier. Il fait l’objet d’une évaluation.

Plusieurs dates cruciales ont rythmé le travail. Le premier semestre a été consacré à la recherche épidémiologique pour maitriser le sujet. Puis la réalisation d’une enquête sur le terrain est venue identifier les besoins de prévention. Enfin, pendant le 2ème semestre, l’action de promotion de la santé est mise en œuvre.

Les étudiantes ont choisi l’école primaire d’Epervans.

Ainsi, au cours des différentes entrevues, elles ont fait la connaissance de l’équipe pédagogique mais aussi des 108 élèves qui égayent cette école.

Lors de leur enquête sur le terrain, elles se sont aperçues que beaucoup de jeunes enfants présentaient des difficultés de concentration en classe dues, selon les instituteurs, à un déficit de sommeil intimement lié à l’utilisation prolongée des écrans.

Elles ont établi un objectif qui est « d’augmenter la qualité et la quantité de sommeil chez les enfants de 5 à 8 ans » pour répondre aux constats observés lors de leur enquête et qui a été centré sur l’utilisation des écrans au moment du coucher.

Ainsi, sur les deux journées d’action, ces étudiantes ont imaginé un jeu de l’oie géant portant sur des questions diverses mais essentiellement axées sur l’usage des écrans avant de se coucher.

Elles ont également imaginé, écrit, arrangé et crée une histoire musicale que les enfants ont écouté le jour de l’action et qu’ils peuvent également écouter chez eux grâce à un lien sur YouTube ainsi que la création d’un livre en version papier plastifié que chacun a pu ramener à la maison.

Le jeu de l’oie ainsi que la comptine ont été rythmés par la vie de six petits personnages dont les enfants ont pu facilement s’identifier grâce à des masques à leur effigie que les étudiantes également confectionnés.

L’utilisation des écrans est un sujet actuel et dont peu d’études ont été réalisées sur ce point dans notre région. Les étudiantes contacté plusieurs professionnels de santé qui travaillent en collaboration avec l’école d’Épervans et qui nous ont confirmé qu’il s’agit d’un problème majeur qui débute au très jeune âge et se poursuit durant toute la scolarité de l’enfant.

Les étudiantes tiennent à remercier sincèrement :

- l’entreprise SARL PINTO José située rue d’Autun à Dracy le fort pour la conception du Dés géant ainsi que toute l’imprimerie des 72 livres plastifiés ;

- Oriane MOUREY, diplômée d’un master en art et histoire de l’art, pour la conception des livrets vous pouvez retrouver sur instagram @orianemry_art ;

Moyz WONKAM BOUGEKE, âgé de 8 ans, pour la partition au violoncelle dans l’écoute musicale. Il fait partie du conservatoire de musique de Chalon sur Saône et il est le fils de Marlène étudiante infirmière faisant partie du projet.

- SCHURCH Etienne, étudiant infirmier en 2ème année, pour finir le mixage de la comptine

Vous pouvez retrouver le lien de l’écoute musicale sur YouTube en tapant « bonne nuit petit lapin »