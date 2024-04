Les classards en 4 de Châtenoy le Royal vont porter encore cette année des canotiers de fabrication française et locale de chez "Chap’O class".

Depuis 3 ans, les canotiers offerts aux classards par la mairie proviennent du dernier fabricant français basé à Epervans en Saône et Loire.

Il n’est pas si simple pour les municipalités qui offre les chapeaux de conscrits ou les canotiers aux classards de l’année pour la vague, évènement réputé pour ses festivités et sa convivialité intergénérationnelle de trouver un fournisseur en France, la majeure partie est importée d’Asie.

A Châtenoy le Royal, comme d’autres communes de Bourgogne, Franche-Comté, Rhône-Alpes, la mairie a opté pour l’achat local des éléments vestimentaires portés par les classards. Ils seront coiffés d’un canotier et son ruban de couleur correspondant à l’âge du classard, fabriqué par "Chap’Oclass", ils vont aussi arborer une cocarde du même fournisseur.

La paille française, après avoir été tressée, est cousue avec une ancienne machine spécifique, pour constituer le cantier ou le chapeau.

Pour lui donner sa forme, le couvre-chef est passé à la presse.

"Chap’Oclass", petite entreprise créée en 1995, est le dernier chapelier en France dans ce domaine, Éric Lavocat réalise ses chapeaux feutre, ses canotiers pur paille avec des produits français. Il fabrique, dans son atelier situé à Epervans en Saône et Loire, environ 27 000 chapeaux de conscrits par an pour les hommes, les femmes, les enfants et les bébés.

Chapeaux de conscrits, canotiers et accessoires pour les classes en 4.

Ses canotiers seront visibles, comme chaque année, pour la vague de Châtenoy le Royal vendredi 5 avril à partir de 17h30.

Éric Lavocat remercie la commune de Châtenoy le Royal de lui faire confiance en achetant ses produits.

C.Cléaux