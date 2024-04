Pour annoncer vos événements sur info-chalon.com... adressez-nous un mail !

Il y a quelques années, info-chalon.com avait développé une plateforme annexe permettant à chacun de publier en direct son événement. Depuis, de nouveaux outils ont été mis en place ici ou là, sans compter le fait qu'on se devait sans cesse de trier les annonces dont certaines étaient parfois à la limite de la légalité et du respect de chacun. On a fait le choix de revenir à la simplicité et à une visibilité accrue. Adressez-nous un simple mail, en joignant l'affiche ou un visuel de l'événement en question et on se fera un plaisir de l'annoncer ... [email protected] . Merci de privilégier le mail plutôt que les messages par les réseaux sociaux. A noter que nous nous excusons par avance si nous ne donnons pas suite à toutes vos sollicitations... ne pouvant être devant et derrière l'écran à chaque instant. Au plaisir de vous croiser... et dans le pire des cas, si le traitement de l'annonce se faisait attendre, assurez-vous de la bonne réception par un simple coup de fil !

Laurent Guillaumé