3ème édition de la théâtrale au Lycée des métiers Jeannette Guyot

Après une 1ère représentation à l’Espace des Arts (2022), une seconde au Théâtre Piccolo (2023), vendredi 12 avril 2024 à 16 heures 30, au Lycée des métiers Jeannette Guyot, situé 1 rue de la manutention à Chalon-sur-Saône (anciennement Camille Du Gast), plus précisément aux ateliers des conducteurs routiers, avait lieu la 3ème représentation théâtrale d’un projet commun mis en place entre des élèves, un professeur de français et un professeur de théâtre à la retraite.

Un événement qui s’est déroulé devant soixante dix personnes et en présence de Daniel Delacroix, Proviseur du collège, Stéphanie Tramoy (centre de la photographie), professeur de Français, Jean Jacques Parquier (à gauche de la photographie), Professeur de théâtre, Marc Rabet (à droite de la photographie), référent Culture de l’établissement, et de nombreux professeurs et parents d’élève.

Ainsi, 23 élèves de classe 1ère BAC Pro de conducteur routier et de transport de marchandises, après avoir travaillé de nombreuses heures avec leur professeur de Français pour mettre en avant la culture et la filiation dans la culture métier du chauffeur routier, ont fait adapter leur écrit par Jean Jacques Parquier, intervenant théâtre depuis plus de 10 ans, pour une scénette théâtrale, afin de la présenter au lycée aux professeur et à leurs parents.

En effet, dans ces jeunes conducteurs routiers qui constituent la classe de BAC Pro, beaucoup ont des membres de leur famille (père, oncles, cousins…) qui conduisent aussi des Poids Lourds. De ce fait, les élèves ont procédé à des interviews des membres de leur famille qui sont déjà dans le métier, pour construire leur texte ; l’idée étant de montrer que la passion de chauffeur routier se transmet de génération en génération !

Une pièce très bien structurée qui a ravi le public présent et c’est tout naturellement que les élèves ont été fortement applaudis en fin de représentation.

