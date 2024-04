Se faire connaître, priorité numéro un du Musée de l’Ecole en Chalonnais

En 1995 Denise et Georges Monneret, anciens instituteurs, créaient un musée de l’école dans les locaux désaffectés de l’école Auguste Martin à Saint-Rémy. A l’approche du trentième anniversaire de la fondation de ce musée associatif, l’actuelle équipe dirigeante entend lui donner un nouveau souffle après une période difficile, provoquée par l’épidémie de Covid-19 et les conséquences qu’elle a entrainées. Pour Jean-François Letoret, qui a succédé il y a quelques mois à Nathalie Jacquelet à la présidence de l’association, cela passe notamment par une plus grande communication.



Lors de l’assemblée générale annuelle, tenue fin mars en présence notamment de Florence Plissonnier, conseillère départementale maire de Saint-Rémy, et d’Alain Mère, Amélie Vion, et Pascale Barbier, adjoints, le nouveau président a affirmé à plusieurs reprises dans son rapport moral « On a besoin de communiquer, on a besoin de se faire connaître ». Une volonté qui s’est déjà traduite en ce début 2024 par l’organisation de deux conférences. Le 17 janvier avec la venue du philosophe et ancien ministre de l’Education Nationale Luc Ferry pour parler « de l’école d’hier, d’aujourd’hui et de demain » et le 27 mars avec l’exposé de l’auteure Marie Theulot, fille et petite-fille de Justes, sur le thème « désobéir pour sauver ».

Et cela a continué pas plus tard que ce 6 avril dernier avec la toujours très attendue dictée de printemps, qui a une nouvelle fois fait salle (de classe) comble.

De nombreux rendez-vous en 2024

Et pour se faire connaître rien de tel qu’un calendrier bien rempli… Sortez votre agenda et notez les dates à retenir : du 15 au 26 avril une exposition relative au certificat d’études primaires des élèves de l’école d’autrefois, le 15 juin un marché du livre d’occasion, du 2 au 8 septembre une exposition à la galerie du Châtelet à Chalon, le 7 septembre une participation au 10e Forum des associations de Saint-Rémy, le 16 septembre une soirée patois, le 22 septembre une participation aux 41e journées européennes du Patrimoine, le 5 octobre la non moins attendue dictée d’automne, et le 31 octobre la fête d’Halloween. Sont également envisagées une brocante et une fête de Noël.

La commémoration de la tragédie du 25 août 1944

Par ailleurs, Bernard Terrand, ancien président de l’association et féru d’histoire locale, prépare une exposition sur les pigeonniers, jadis éléments importants du paysage rural, laquelle devrait être suivie par une seconde, consacrée aux cadoles, ces anciennes cabanes en pierres sèches des vignobles de Bourgogne du Sud, et plus particulièrement du Beaujolais. L’historien san-rémois projette également d’organiser le 25 août prochain une journée commémorative du 80e anniversaire de l’explosion d’un train rempli de cheddite le 25 août 1944 dans la gare de triage de Saint-Rémy, située à quelques encablures de l’école Auguste Martin, désormais site du musée. Une commémoration qui serait marquée notamment par l’inauguration d’une plaque au parc Claude Monet et par une présentation de photos de la tragédie survenue seulement quelques jours avant la libération de la région chalonnaise.

Un travail de communication va aussi être entrepris auprès des offices de tourisme et des agences de voyage afin que le musée figure plus régulièrement dans les propositions de visite. Les bénévoles du Musée de l’Ecole en Chalonnais comptent également aller à la rencontre des jeunes, et principalement des collégiens, pour leur montrer l’école d’autrefois.

3 807 personnes en 2023

En 2023 plus de 3 800 personnes, très précisément 3 807, sont venues au Musée de l’Ecole en Chalonnais, soit 340 de plus que durant l’exercice précédent. Dans le détail 77 classes, soit 2 695 enfants, ont été accueillies, tandis que 530 personnes ont effectué une visite libre ou guidée. Et 221 personnes ont participé à la Journée du Patrimoine et 67 aux dictées de printemps et d’automne. En 2024 le président Letoret et sa dynamique équipe espèrent faire mieux et revenir à des chiffres d’avant Covid-19. Un challenge que la maire Florence Plissonnier leur a souhaité de réussir.

Gabriel-Henri THEULOT