Le centre d’Entrainement du rugby Tango Chalonnais bientôt Labellisé

Le clin d’œil info-chalon

20 après sa création, la section sportive du lycée Emiland Gauthey supportée par le Rugby Tango Chalonnais obtient le label "Centre d'Entraînement Labellisé" par la Fédération Française de Rugby. Cette labellisation valide tout le travail mené par Sylvain Guyon et son équipe sur la formation du joueur et la politique menée depuis 2016 par le Rugby Tango Chalonnais.

Forte d'un aménagement d'emploi du temps permettant de réaliser 6 entraînements hebdomadaires en plus des 2 entraînements du club, elle permet un excellent développement des qualités physiques et techniques des joueurs ce qui a permis notamment à Felix Lambey, Etienne Fourcade ou Thibault Zambelli de s'aguerrir pour atteindre le plus haut niveau.

En effet, l'encadrement technique de qualité permet une individualisation de la formation du joueur prenant en compte les forces et faiblesses du joueur mais également son poste de prédilection.

Autre atout majeur : Le partenariat avec l'internat sportif Emiland Gauthey (ISEG) assure un hébergement 7 jours sur 7 dans un établissement surveillé. Le suivi scolaire n'est pas en reste avec un lien fort entre le lycée et le CEL entretenu par Jean Pierre Rebouillat qui permet de lier développement sportif et réussite scolaire

Les tests d'entrée au Centre d'Entraînement Labellisé auront lieu le mercredi 15 mai de 14h à 17h au stade Léo Lagrange de Chalon

J.P.B