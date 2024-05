Franck Barat : «Nous n'avons plus droit à l'erreur»

Les Bleus et Blancs, actuellement à la 9ème place, savent que leur dernière victoire est un exploit… mais surtout une grande aide pour la suite du championnat. Le vice-président de l'ASHBCC nous donne son ressenti. Plus de détails avec Info Chalon.

Pour leur avant-dernier match à domicile de la saison régulière, les Seniors masculins de l'ASHBCC recevaient l'Entente Saône Mamirolle ce samedi 27 avril à la Maison des Sports. Le match s'est terminé sur le score de 24 à 19. Une victoire précieuse pour les Bleus et Blancs qui visent le maintien dans le championnat de Nationale 3.

Franck Barat, le vice-président de l'ASHBCC, nous donne son ressenti.

Bonsoir Franck. Comment qualifierais-tu cette dernière victoire ?

Une bonne opération pour le club. Une victoire propre.

Elle est décisive pour la suite du championnat ?

En effet, Mamirolle était 6ème du classement. Nous, nous confortons notre 9ème place. De mon point de vue, ça va se jouer entre le Val de Gray Handball. Il est peu probable que ce club l'emporte lors de leurs prochains matchs. Ils jouent contre des équipes du Top 5 (Ndlr : l'entretien a eu lieu avant que le Val de Gray Handball l'emporte face aux Alsaciens du Illkirch Graffenstaden sur le score de 26 à 24).

C'est quoi la suite ?

En extérieur, nous allons jouer le samedi 4 mai contre le Chevigny Saint-Sauveur Handball, le dernier du classement, et, à domicile, pour notre dernier match de la saison, le samedi 25 mai, face Hoenheim, actuellement 8ème du classement. Des adversaires à notre portée.

Le bilan, c'est une victoire décisive pour le maintien. Il faudrait pour que j'ai tort que le Val de Gray Handball l'emporte sur Illkirch (Graffenstaden). En sport, rien n'est jamais fait, mais le calendrier nous est légèrement favorable.

Qu'as-tu retenu du match ?

Beaucoup de choses positives, notamment les quinze minutes sans un but encaissé en 2ème mi-temps et la vingtaine d'arrêts de Mohamed Amine (Boukraiem). Pour son retour sur le terrain, Samy Taj, qui a su juguler l'excitation des plus jeunes et apporter toute son expérience. Sur un plan offensif, il a su apporté des solutions dans ce match. Maxence, Alexandre, Sacha, Eloy... Tout le monde a fait le taf.

Saluons les 600 personnes qui se sont rendus à ce match. Une très belle fréquentation qui fait chaud au cœur. Surtout pour un soir de vacances scolaires.

Un dernier mot ?

Croisons les doigts pour les deux prochains matchs. Ils feront toute la différence. Et on vous attend nombreux pour soutenir nos joueurs le samedi 25 mai à la Maison des Sports !

Merci Franck et oui, croisons les doigts pour le club.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati