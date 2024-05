Signature du nouveau Contrat de ville « Engagements quartiers 2030 »

Dix ans après la loi Lamy de février 2014, une nouvelle contractualisation est proposée pour la période 2024-2030, comprenant des constantes mais aussi des nouveautés. Si le cadre général toujours fixé par l’État, le nouveau Contrat de Ville est élaboré à l’échelle locale avec plus d’autonomie, un renforcement du rôle de la ville-centre et une plus large participation des habitants.

Les éléments constants du Contrat de ville

Le périmètre des quartiers prioritaires est fixé par l’État sur la base du revenu des ménages. Les quartiers des Prés-Saint-Jean et des Aubépins ont été maintenus dans la géographie prioritaire. Le quartier du Stade ne l’est plus, sa taille étant inférieure au minimum requis (1 000 habitants).

Parce que les enjeux de cohésion sociale du territoire concernent des domaines tels que l’emploi, la formation, le développement économique, l’habitat, les mobilités, le développement durable, le portage des contrats de ville demeure à l’échelle des intercommunalités.

L'essence du Contrat de ville est de réunir différents partenaires pour coordonner leur intervention autour d’objectifs communs pour les habitants des quartiers prioritaires.

Les nouveautés du Contrat de ville du Grand Chalon

Pour définir les enjeux du Contrat de ville, différents temps d’échanges ont eu lieu au cours du second semestre 2023, associant les habitants, les partenaires et les élus : consultation des habitants, séminaire des partenaires, commissions et rendez- vous thématiques, ainsi que des réunions du Comité stratégique du Contrat de ville composé d’élus du Grand Chalon et de la Ville de Chalon-sur-Saône.

Le Contrat de ville se décline à partir de 4 priorités thématiques :

-Emploi-Insertion-Formation et Entreprenariat

-Parentalité et Enjeux éducatifs

-Habiter et Vivre ensemble

-Précarité et Santé

-1 thématique transversale : Transition écologique

Une année jalonnée de rendez-vous avec les habitants et les partenaires de proximité.

Avec les habitants, c’est « le baromètre annuel », un temps de concertation sur un mode participatif qui alimentera le diagnostic actualisé sous forme de « Portraits de Quartiers ». Avec les partenaires : le « Séminaire annuel », un temps d’échange, avec les partenaires et des délégations d’habitants afin de favoriser l’émergence de projets répondant aux problématiques des habitants.

L’évaluation du Contrat de ville a fait ressortir les limites d’un fonctionnement centré sur l’appel à projets annuel. Aussi, un assouplissement est proposé qui maintient l’appel à projets annuel et laisse la possibilité de déposer des projets tout au long de l’année.

L’animation du réseau d’acteurs s’appuie désormais principalement sur des commissions thématiques, l’association des habitants s’appuiera sur les rendez-vous réguliers et les instances de la démocratie locale de la ville centre, les conseils de quartiers.

Le document du Contrat de ville évolue vers un format plus synthétique, 40 pages, pour permettre une appropriation facile tant dans sa forme que son contenu. Il intègre des éléments de représentation visuelle sur les dispositifs de la politique de la ville et ses modalités de fonctionnement dans un souci pédagogique. Le Contrat de ville est présenté sur le site internet du Grand chalon selon des thématiques par quartier et une brochure pour tout public sera proposée.

Les signataires du Contrat de ville du Grand Chalon

Les porteurs : l’État - le Grand Chalon en lien étroit avec la Ville de Chalon-sur-Saône, Les co-financeurs : l’État, le Grand Chalon, le Conseil régional, la CAF

Les partenaires « historiques » : Le Conseil départemental, France Travail et la Mission locale, les bailleurs sociaux : OPAC de Saône-et-Loire et Habellis, l’Éducation nationale, la Banque des Territoires et l’ARS ,

De nouveaux partenaires : le MEDEF 71, la CPME 71, La Mutualité française 71.

D’autres acteurs non signataires s’impliquent également : les Régies de quartier, les associations : Unis-Cités, associations sportives (ACF, académie du foot...) et culturelles (Espace de rue, En Roue libre...) les mobilités douces (Espace Pama), FORMAPI (Elan Formation).

Gilles PLATRET, maire de Chalon-sur-Saône

« Les priorités des anciens contrats de Ville étaient décidées au niveau national sans regarder la spécificité des territoires. Les nouveaux contrats de Ville prévoient au contraire un travail de co-construction avec les habitants, les partenaires et les collectivités pour définir les priorités au plus proche du terrain. Au niveau du territoire chalonnais, la Ville de Chalon souhaite que la sécurité soit le premier pilier du nouveau contrat de Ville 2024-2030. Cette volonté a été confirmée par l’ensemble des partenaires ainsi que par les nombreuses rencontres avec les habitants. Les autres enjeux prioritaires sont la prévention de la délinquance, la parentalité et les enjeux éducatifs ».

Sébastien MARTIN, Président du Grand Chalon

« Ce nouveau contrat de ville s'inscrit dans la continuité des engagements du Grand Chalon pour les quartiers des Prés-Saint-Jean et des Aubépins. L'accompagnement à la parentalité, la qualité de l'habitat, et l'offre de soins demeurent nos grandes priorités pour ces quartiers. L'accès à l'emploi et à une formation professionnelle de qualité pour des quartiers où la population est la plus jeune de notre agglomération, sera également au cœur de notre action. Ces grandes priorités ont été définies par et pour les habitants des Prés-Saint-Jean et des Aubépins, lors d'un travail de concertation réalisé avec eux et nos partenaires lors de l'année écoulée. Le Grand Chalon est fier de pouvoir compter sur ces partenaires engagés et proches du terrain pour mettre en œuvre ce nouveau Contrat de Ville ».

@Photo Grand Chalon