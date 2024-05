Sortie à Walibi... il reste encore des places

Il reste des places, vous pouvez encore vous inscrire :



Comme chaque année la SEDAS organise une sortie le dimanche de Pentecôte. Cette année, nous allons à WALIBI le 19 mai 2024. Le tarif comprend le voyage aller-retour en bus, la pause café-brioche offerte par la SEDAS et l'entrée au parc :Adultes/enfants de plus de 1.30 m : adhérents adultes 30 € non adhérents adultes 60 €

adhérents enfants 25 € non adhérent enfants 30 €

Enfants de moins de 1.30m : adhérents ou non adhérents GRATUIT

Tous les mineurs devront être accompagnés. Les repas peuvent être tirés du sac ou pris au parc, à la charge et organisation de chacun.

Rendez-vous pour le départ place montfort à CHAUDENAY à 6h00, retour prévu vers 22h00.

Inscriptions : contacter nathalie 06 33 34 08 68 ou [email protected] .