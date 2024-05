1ère édition de la «Journée de l'Innovation» à l'Usinerie

Organisé par l'Usinerie Partners avec le soutien du Grand Chalon et de la Région Bourgogne Franche-Comté, cet événement a donné l'opportunité aux entreprises industrielles qui ont des projets innovants, aux porteurs de projets, aux start-ups et aux étudiants en sortie d'études de rencontrer 17 acteurs incontournables de l'écosystème de l'innovation en région Bourgogne Franche-Comté.

Au programme, une présentation flash des experts au cours de laquelle ces acteurs de l'innovation et de l'entrepreneuriat avaient 3 minutes chacun pour pitcher sur les dispositifs qu'ils proposent, des témoignages inspirants d'entreprises et de start-ups venues partager et leurs expériences d'accompagnement et leurs financements, et un atelier speed-meeting, l'occasion d'entrer directement en contact avec les acteurs présents pour apporter des réponses à leurs questions.

C'était aussi l'occasion pour François Raguin, le directeur général adjoint en charge de R&I, avant-projets, projets, bureau d'étude, achat, fabrication, de Pinette PEI, entreprise industrielle qui a lancé un centre de recherche et développement pour le développement des matériaux composites et l'allègement des aéronefs et véhicules, Anthony Siracusa, le fondateur et designer de la start-up Flip Flap vêtements à faible impact sensoriel, spécialisée dans les vêtements adaptés aux enfants et adultes souffrant de trouble du spectre autistiques (TSA), hypersensibilité et malvoyance, et Louis Jeannin, le co-fondateur de Foxar, start-up spécialisée dans la création de contenus pédagogiques numériques, en 3D, animés, interactifs et en réalité augmentée, pour une meilleure visualisation et compréhension du programme scolaire, des programmes de formation et du monde en général, de partager leurs expériences.

Étaient notamment présents, Estelle Wolff de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), la Région Bourgogne Franche-Comté, l'Agence économique régionale de Bourgogne Franche-Comté (AER BFC), BPI France, AMVALOR, François Christian de BFC Angels, Sophie Mocq, responsable territoriale Nord Saône-et-Loire de BGE Perspectives, la Caisse d'Épargne de Bourgogne Franche-Comté, Maxime Gras, chargé d'affaires de DECA BFC, Frédéric Crelwels de Dedihcated, Les Docks Numériques, Camille Brutillot de La French Tech BFC, l'INPI, Jean-François Milan, chargé d'affaires de PMT Propulseur, Réseau Entreprendre Bourgogne et UI Investissement.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati