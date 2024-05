Ce dimanche 26 mai, l’orchestre à plectres Mandol’in Echo joue en l’église Saint-Martin de Laives

Depuis la création de l’ensemble en 2014, ce n’est pas la première fois que Mandol’in Echo se produit à Saint-Martin de Laives. Les musiciens de l’orchestre à plectres chalonnais aiment jouer dans le chœur de l’église millénaire. Et ce sera encore le cas ce dimanche 26 mai, à 17 heures, à l’invitation de l’association Les Amis de Saint-Martin.



Les danses d’ici et d’ailleurs

Les neuf instrumentistes qui composent Mandol’in Echo et leur chef Rafael Hernandez-Duarte, professeur de guitare à l’Ecole Supérieure de Musique Bourgogne-Franche-Comté, vous proposent de faire un voyage à travers le monde à la découverte des danses d’ici et d’ailleurs. A cette occasion, ils interpréteront notamment des œuvres de Sergueï Rachmaninov, Masataka Hori, Raul Maldonado, et Jacques Offenbach.

Au retour de votre balade dominicale, venez nombreux découvrir ou redécouvrir en musique cette charmante église romane datant du 11e siècle. L’entrée est fixée à 12 euros. Lors de son concert de printemps, le 14 avril dernier, à la Maison des Syndicats de Chalon, Mandol’in Echo avait fait un tabac, aidez-le à récidiver en cette fin d’après-midi du 26 mai.



Gabriel-Henri THEULOT