Ceinture noire pour Nolan Prudhomme

Du haut de ses 16 ans, Nolan PRUDHOMME compte déjà 12 années de Judo derrière lui. En effet, c’est à 4 ans, dans le club de Sennecey le Grand que Nolan fit ses premiers pas sur le tatamis.

Passé entre les mains de plusieurs professeurs dans la cité Sennecéenne, Nolan s’est forgé un judo technique varié avant de venir le peaufiner au Dojo de la rue de la paix de Chalon.

Cette saison lui a été prolifique puisqu’il a coché toutes les cases pour obtenir son nouveau grade.Examen Kata et UV technique en poche,le 10 mars à Besançon puis la totalité de ses points en compétition et l’UV arbitrage le 7 avril à Sanvignes et même une qualification au championnat de France Cadets 2ème Division.Ne manquait plus que son homologation pour pouvoir prétendre à porter sa nouvelle ceinture.

C’est donc avec une certaine fierté que Allan CHEVILLARD, son dernier prof à Sennecey et Yann DU CLOSEL, le coach Chalonnais, lui ont remis sa ceinture noire devant une assemblée venue en nombre pour fêter cette remise importante dans la vie d’un Judoka. Parents, amis et camarades de club, dont Clarisse CARILLON, fraîchement sélectionnée avec l’équipe de France pour le championnat d’Europe Cadettes, ont pu apprécier au passage le discours de Nolan avant de partager le verre de l’amitié.