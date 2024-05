1ère édition de la Soirée des talents du collège Notre Dame de Varanges : le retour en images avec Info Chalon

Ce jeudi 23 mai, les élèves du collège Notre Dame de Varanges de Givry, encadrés par leurs professeurs et les animateurs des ateliers ont proposé leur toute 1ère soirée des talents aux parents et amis de l’établissement.

La soirée a débuté avec les « Jeunes Reporters de Varanges » qui ont présenté un reportage télévisé en lien avec le voyage qu’ils ont effectué en Val de Loire.

Ce journal télévisé a été réalisé en collaboration avec le musée de la Bresse Bourguignonne et plus particulièrement le musée de l’imprimerie de Louhans avec lequel l’établissement, sous la responsabilité de Mme Schiettecatte, professeur de français, a construit un partenariat dans le cadre de l’Education aux Médias, thème d’année de la classe de 6°.

Pendant l’entracte, ce fût le tour des élèves et de Mme Bossu de l’atelier « gestion des émotions » d’intervenir auprès des volontaires.

Après une rétrospective en images, les élèves de l’atelier théâtre et de la chorale sous la responsabilité de Mmes de Labarre et Bressant ont joué et chanté « L’affaire BT ».

Un beau succès pour cette première soirée des talents mettant en valeur les productions des collégiens.



Amandine Cerrone.