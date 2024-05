C’est le cœur très lourd que nous vous annonçons le décès de Michel LOMBARD .

Ce personnage emblématique de la lutte châlonnaise, Saône et loirienne,bourguignonne nationale et internationale a marqué ces dernières décennies sur et au bord de nos tapis…

Nombreux sont ceux qui ,grâce à ses conseils,ont pu avoir l'honneur de monter sur les marches des podiums des diverses compétitions nationales…

Grand homme de la ville châlonnaise , il a laissé son empreinte dans notre club qu’il a entraîné puis présidé…

Nous apportons tous notre soutien à sa famille dans ce moment difficile



Michel tu restera toujours dans nos têtes quand on montra sur les tapis



l'Athletic Club Chalonnais