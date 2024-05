Un nouvel espace de liberté pour chiens à Chalon-sur-Saône

Projet initié dans le cadre de l'appel à projets «À vous d'inventer la Ville» 2022, ce site est en accès libre, merci de respecter les lieux et les agrés mis à disposition.

Inauguré par Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, en présence de Bénédicte Mosnier, l'adjointe au maire en charge de la culture, Valérie Maurer, l'adjointe au maire en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Véronique Avon, la conseillère municipale déléguée à l'animation commerciale, Dominique Rougeron, la conseillère déléguée en charge des relations avec les bénévoles associatifs, auprès de Maxime Ravenet, l'adjoint au maire en charge du monde associatif et de l'e-administration, Monique Brédoire, la conseillère municipaledéléguée en charge des relations avec les associations sportives, auprès de Pierre Carlot, l'adjoint au maire en charge des sports, et en charge du développement des actions pour le bien-être animal en milieu urbain, auprès d'Évelyne Lefebvre, l'adjointe au maire en charge des espaces verts et du développement durable, et Bruno Rochette, le conseiller municipal délégué aux sports, ce nouvel aménagement totalement clos et équipé de jeux dédiés à nos compagnons à quatre pattes est situé à l'angle de la Rue Maréchal de Lattre de Tassigny et de la Rocade.

On doit cet espace de liberté pour chiens a été présenté au vote par Stéphanie Michaux, au titre du quartier Boucicaut-Verrerie-Champ Fleuri.

Cet espace de liberté pour chiens n'est pas un canisite. Les chiens sont sur la surveillance et responsabilité de leurs maîtres. Les déjections canines doivent être obligatoirement être ramassées. Un distributeur de sacs est à votre disposition.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati