Les Retraités CFDT de Saône et Loire ont tenu leur assemblée générale

Ce 30 mai, plus de soixante adhérents (participation en hausse sensible) se sont retrouvés autour de leur Secrétaire Général, Guy SANGIORGIO, à Tournus pour faire le point de l’activité et des projets de l’Union Territoriale des Retraités CFDT 71.

Le premier constat porta sur le dynamisme de l’équipe départementale, exprimé à travers l’action du Conseil Syndical et de ses 5 commissions. Il est un fait que la lecture (ou l’écoute) des rapports d’activité qui ont été présentés montrent qu’être « Retraité CFDT » n’a rien d’un long fleuve

tranquille ! De l’organisation des contacts avec les syndicats d’actifs à la promotion/présentation des missions de la CFDT Retraités ; de la visite du Sénat (en attendant celle de l’Assemblée) à l’organisation d’échanges avec les retraités bisontins ; de la maintenance du livret « Bien vieillir chez soi » à l’organisation d’une grande enquête sur les conséquences des déserts médicaux ; de la production régulière du bulletin d’info-liaison entre les adhérents à la structuration du site internet grand public (https://www.cfdt-retraités.fr/Saone-et-Loire); ........ un échantillon du travail des commissions. Tout ceci avec un seul et permanent souci : l’écoute, l’accompagnement et la défense des retraités dans une société où la « mesure de rentabilité » des acteurs (dont et surtout les retraités) a chassé tout début de commencement de reconnaissance, voire même le respect des engagements (pouvoir d’achat, ...).

Un temps important fut consacré au compte rendu de l’entrevue avec le Président du Conseil Départemental : -- les instances en place (CDCA, ...) qui ont bien du mal de fonctionner, sans qu’on arrive à distinguer s’il s’agit d’une certaine « distance » vis-à-vis des enjeux, ou des lourdeurs bien connues de notre organisation centralisée ou décentralisée, .... -- la situation inquiétante des EHPAD (avec les nuages sombres des déséquilibres financiers qui s’amplifient), -- la sempiternelle, mais de plus en plus prégnante question des déserts médicaux, ....

Ce constat de vitalité a permis de réaffirmer et conforter les orientations de la CFDT-Retraités qui ont été qui tournent prioritairement autour de l’accompagnement des retraités et de la satisfaction de leurs conditions de vie élémentaire : -- l’Accès aux soins, -- la Perte d’autonomie – la Loi sur l’accompagnement des malades en fin de vie – la défense du pouvoir d’achat, ...

Le deuxième constat fut celui d’une CFDT Retraités 71 qui se sent bien au sein d’une CFDT forte, première organisation nationale. Avec ses plus de 40.000 adhérents, la fédération CFDT-Retraités « compte » et sait pouvoir compter sur les autres structures au sein de la CFDT. Le Secrétaire Général de l’Union Régionale des Retraités CFDT, est venu apporter ses encouragements. Trois Unions Territoriales départementales de Retraités de la région BFC étaient présentes. Et, preuve que la solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle est le moteur de la CFDT, ce sont deux chargés de mission de l’URI (Union Régionale Interprofessionnelle) et 8 représentants de syndicats d’actifs CFDT, qui ont tenu à rappeler leur soutien et aussi leur gratitude aux retraités CFDT !

L’après-midi fut consacré à l’Europe, par un exposé de Jean-Pierre MOUSSY, militant national CFDT, ancien membre du CESE (Comité Economique Social et Environnemental) et membre de l’UCR (Union Confédérale des Retraités CFDT), suivi d’un riche débat, teinté tant de gravité que de questionnements.



En effet, la notion même d’Europe prend une dimension nouvelle avec les évènements récents ou en cours, mais en parallèle la relation de chacun avec l’Europe ne s’est-elle pas un peu distendue au gré des discours (c’est la faute à l’Europe, ...), des positions peut-être insuffisamment expliquées, qui laissent bien peu de place au « Social » par rapport à l’Économique, voire au Financier, .... ?

Mais aussi, qui sommes-nous, quel serait notre poids, si nous étions seuls dans le « jeu mondial » ? La CFDT, fidèle à ses principes, ne donne pas de directives de vote, mais souligne avec détermination, à la fois la nécessité d’une Europe forte, d’un rebond indispensable de l’Europe, mais aussi du danger de la tentation du « Repli Nationaliste » portée par les extrêmes qu’il faut combattre.

Quoi qu’il advienne, on peut considérer qu’après l’épisode difficile du « COVID », qu’alors que la guerre résonne sur le continent, l’Europe devra impérativement changer.

La CFDT appelle chacune et chacun à se mobiliser pour que ce changement se fasse au profit des peuples, et des travailleurs en particulier, plutôt qu’au renforcement des insuffisances actuelles ou aux aventures auxquelles voudraient nous conduire les extrêmes.