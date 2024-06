L'émotion d'un père-maire qui marie sa fille

Beaucoup d'émotions dans la salle du conseil ce samedi en début d'après-midi avec le mariage de Marie Michoux avec Cédric Présumey. Un moment d'autant plus symbolique lorsqu'il s'agit du maire qui marie son propre enfant. Entourés des proches et de la famille, les mots plein de douceurs n'ont pas manqué, jusqu'à provoquer quelques larmes d'émotions de part et d'autre. Eric Michoux a rappelé aux jeunes mariés, âgés respectivement de 32 et 39 ans, les droits et devoirs qui incombent aux mariés, avant de rejoindre la petite chapelle communale, à deux pas de la mairie, le tout sous quelques gouttes, pour la cérémonie religieuse. A Marie et Cédric, toute notre rédaction, adresse ses plus chaleureuses félicitations.

L.G