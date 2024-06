Remise des denrées alimentaires aux Restos du Cœur dans le cadre du Servathon

Dans le cadre de Stop Hunger, le Servathon est l'évènement mondial de mobilisation des collaborateurs Sodexo-Sogeres au profit des plus défavorisés. Plus de détails avec Info Chalon.

Créé par Sodexo il y a près de 20 ans, Stop Hunger est un acteur majeur de la lutte contre la faim et la malnutrition dans le monde. Aujourd'hui organisation indépendante, Stop Hunger est soutenue par Sodexo à travers le monde.

En France, Servathon prend la forme d'une collecte alimentaire nationale et d'un challenge inter-régions pour mobiliser le plus grand nombre de collaborateurs et de consommateurs. Cette année, le Servathon fête ses 10 ans.

L'an dernier, ce sont 32 tonnes de produits qui ont été collectés en France et donnés aux Restos du Cœur. Cela représente près de 60 000 bénéficiaires avec l'aide de plus de 10 000 volontaires (équipes, clients, consommateurs et fournisseurs).

Dans le cadre de Servathon, une collecte alimentaire de denrées non périssables (pâtes, riz, conserves, lait...) a été organisée par la Sogeres pour la troisième année sur la semaine du 13 au 17 mai 2024 sur les groupes scolaires suivants :

- Rives de Saône

- Est

- Vivant Denon

- Louis Lechère

- Citadelle

- Saint-Jean-des-Vignes

- Laënnec

Cette année, ce sont 62,37kg qui ont ainsi été récoltés. En complément, un don de la Sogeres de 86kg de petits pots à destination des bébés sera également remis à l'association. Soit un total de 148kg au profit des plus démunis.

Des coupons d'informations ont été remis aux parents d'élèves via les restaurants scolaires par la Sogeres. Les denrées ont ensuite été récupérés par la Sogeres sur les restaurants des écoles participantes jeudi 30 mai 2024.

La remise officielle a eu lieu ce mardi 4 juin 2024 à 14 heures 30 dans les locaux du centre de distribution des Restos du Cœur de Chalon-sur-Saône, 1 ter rue Winston Churchill, en présence des bénévoles et Bernard Cadot, le responsable du centre de distribution, Solène Darnauguilhem, la directrice de la Cohésion Sociale et Vie Scolaire, Alexandra Signudi, la responsable du service Relations Écoles, Jean-Philippe Michaud, le responsable et coordinateur du service de Restauration collective, Céline Pelletier, la directrice d'exploitation Sodexo, cuisine centrale (Sogeres), Jérôme Deschamps, le directeur adjoint d'exploitation de la cuisine centrale (Sogeres), et Patricia Girin, diététicienne à la Sogeres.

