N'hésitez pas à venir partager un vibrant moment musical !

Dimanche 16 juin à 17h à l'Eglise St-Pierre, Le Choeur Gospel Chalon vous interprétera son nouveau répertoire, sous la direction de son dynamique et talentueux maestro Sébastien Vaivrand. Ce choeur composé d'une centaine de choristes et ses solistes vous feront vibrer au rythme des musiques d'essence afro américaine, gospel, negro-spirituals, saoul etc...

Places en vente :

Office du tourisme

Sur le site https://www.billetweb.fr/gospel-saint-pierre

sur place 30mm avant le début de la séance (en fonction des places disponibles)



Tarifs : 15€ adultes (plus de 18 ans) / 12€ jeunes ( de 10 à 18 ans) -

Gratuit enfants (moins de 10 ans)