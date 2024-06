DISSOLUTION - Macron décale sa conférence de presse, Ciotti frappe à la porte du RN...

Face à des turpitudes en nombre, la macronie a joué son va-tout ce dimanche. Un jeu piloté depuis l'Elysée, sans réelle concertation avec les forces en présence dans les territoires. Démonstration flagrante que la macronie n'existe qu'à travers le Président de la République, Emmanuel Macron. En mettant au pied des murs l'ensemble des appareils politiques, le Président de la République a ouvert une boîte de Pandore, qui pourrait s'avérer particulièrement désastreuse. D'ailleurs, les premiers sondages n'ont pas traîné à fleurir ici ou là, prévoyant des scores inédits pour le Rassemblement National et jusqu'à 265 parlementaires !

Entre temps, tout ce qui compte encore à gauche française, a décidé de jouer la carte de l'Union Populaire. Un bric à brac de sensibilités et de visions, tellement improbable que les analystes politiques n'avaient pu imaginer une telle chose possible, quelques heures après l'annonce de la dissolution. Une belle manière de prendre à contre-pied celles et ceux qui voyaient la Gauche partir aux législatives en ordre éclaté.

Parallèlement, à droite, c'est l'Union des droites qui semble émerger, avec de très sérieux rapprochements entre les Républicains, du moins ce qu'il en reste et le Rassemblement National. Les parlementaires en place, voyant bien les risques pesant sur leurs places. Des rapprochements pas du goût des plus modérés d'entre eux, et qui devront à un moment rendre des comptes publiquement sur leurs soutiens ou absence de soutien.

Depuis 2017, Emmanuel Macron a pulvérisé tout ce qui faisait l'histoire politique de la 5e république. Il n'imaginait sans doute pas que sa décision de dissoudre l'Assemblée Nationale, allait provoquer finalement un référendum anti-Macron. Pris dans un rouleau-compresseur, le Maître des Horloges se retrouve en surmenage, au point de reporter sa conférence de presse d'une journée. D'ici vendredi, date limite de dépôt des candidatures dans les préfectures, la vie politique devrait encore s'animer.

