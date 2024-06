CASEO RECRUTE un ou une Technicien(ne) Métreur pour rejoindre notre équipe de Chalon/Saône et Mâcon, afin d’accompagner au mieux nos clients dans leurs projets. Vous êtes motivé ? Alors rejoignez-nous !

Description du poste :

Vos missions :

- Vous déplacer sur les chantiers pour réaliser le métré précis et la prise de cotes permettant ensuite de passer les commandes aux fournisseurs.

- Valider et envoyez les commandes d’achat aux fournisseurs concernés.

- Gérer l’approvisionnement des produits, le planning de pose et l’organisation des équipes afin d’optimiser la productivité et la qualité du travail.



Profil recherché :

- Maîtriser la technique du relevé de côtes et des différents modes de pose de menuiseries existants

- Permis B

- Être dynamique, réactif (ve), capable de prise d’initiatives, organisé(e), rigueur

- Vous avez le goût du commerce et du contact avec le client

- Écouter et respecter les interlocuteurs



Rémunération fixe suivant expérience + primes + Mutuelle entreprise + PRO BTP + CE Caséo.



Vous travaillerez en intérieur et en extérieur et vous devrez-vous déplacer sur un secteur localisé proche du magasin.

Vous êtes rigoureux (se) et avez le goût pour le travail en équipe.

Vous faites preuve de créativité, d’autonomie et savez être force de propositions.



Si ce poste vous intéresse envoyez votre CV sur

[email protected] et [email protected]



Caséo Cuisines & Menuiseries Chalon-sur-Saône

9 rue Paul Sabatier – 71100 Chalon/Saône



Caséo Cuisines & Menuiseries Mâcon Vinzelles

1204 route de la Cure - 71680 Vinzelles