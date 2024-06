Affluence pour le lancement de la 9e édition des Guinguettes (Chalon au fil de l’été)

De très nombreuses animations (concerts, thés dansants…) vous seront proposées au cours de la saison estivale. Le photoreportage info-chalon.com!

Vendredi 21 juin, à partir de 19 heures 30, sur la place du Port Villiers à Chalon-sur-Saône, se déroulait le lancement officiel de la 9e édition des Guinguettes dans le cadre de l’opération ‘Chalon au fil de l’été’.

Un événement qui s’est déroulé en présence de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône, de Bénédicte Mosnier, 4e adjointe en charge de la culture, Sophie Landrot, 12e adjointe en charge de l’urbanisme et du logement, Dominique Rougeron, Conseillère Municipale déléguée aux relations avec les bénévoles associatifs, Véronique Avon , Conseillère Municipale déléguée à l’animation commerciale et Isabel Paulo, Conseillère Municipale déléguée aux actions en direction des jeunes, des conseillers municipaux chargés de Mission…

Extrait du discours de Gilles Platret : « Bonsoir à toutes et à tous ! Je suis très heureux de vous retrouver en compagnie des reines du Carnaval de Chalon pour lancer ce moment important pour nous qui est le moment des guinguettes. Ce lancement est un lancement qui forcément à une grande importance […] En raison tout d’abord d’une météo clémente jusqu’à ce soir. Par contre je vous le dis, demain nous avons été obligé de décaler les feux de la Saint Jean car la météo est vraiment trop incertaine et nous l’avons déplacé à dimanche soir donc sachez-le pour le pique-nique et les feux […] Je voudrais vraiment tirer un grand coup de chapeau à toutes les équipes de la ville de Chalon qui ont travaillé pour l’organisation de ces guinguettes […] C’est un boulot immense et au-delà des guinguettes, c’est aussi toute une programmation de l’été en lien avec le Grand Chalon et l’Office du Tourisme qui a été réalisée. Il n’y aura d’ailleurs pas de temps mort dans cet été là parce que jusqu’au mois de septembre et les festivités du 80ème anniversaire de la libération de Chalon, on aura un mois de juillet et août complètement remplis. On y tient car souvent après le festival Chalon Dans la Rue certains disaient que Chalon s’assoupissait un petit peu. Or, nous savons que beaucoup de chalonnais restent en ville cet été et nous avons aussi beaucoup de touristes qui nous rejoignent pendant la saison estivale donc on a énormément densifié ce programme […] C’est un été rempli car on veut chasser les nuages et imposer le soleil dans la ville et dans les cœurs et en tout cas on va s’en donner les moyens avec toutes celles et ceux qui nous aident […] Mesdames et messieurs je vous souhaite une bonne soirée et il y a des concerts partout dans Chalon, alors vive l’été, vive les guinguettes et vive Chalon ! ».

300 personnes ont assisté au lancement de cette édition des guinguettes 2024 qui dureront jusqu’au 27 août. Des guinguettes qui seront installées successivement au cours de la saison estivale, Port Villiers (30 juin au 16 juillet), au Jardin Géobotanique (du 24 juillet au 4 août), Quai de la Monnaie (du 5 au 13 août) et au Bastion Sainte Marie (du 12 au 27 août).

J.P.B