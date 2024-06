Inauguration du nouveau square Pierre Vaux

Aménagé pour la première fois en 1981 par le Service des Espaces Verts, le square Pierre Vaux, avec une superficie de 3400 m², se situe dans le quartier Boucicaut-Verrerie-Champ Fleuri en face de l'école Bourgogne-Pierre Vaux.

Ce square doit son nom à Pierre Vaux, né le 8 janvier 1821 à Écuelles est devenu instituteur à Longepierre en Saône-et-Loire. Ayant des idées révolutionnaires, il fut souvent contesté et même soupçonné notamment à la suite de plusieurs incendies dans sa commune.

À la suite de ces incendies, il comparut devant le tribunal de Chalon-sur-Saône et fut condamné par la cour d'assises au bagne à Cayenne où il mourut le 13 janvier 1875 à 54 ans.

Alors qu'il se trouvait au bagne, les incendies continuèrent prouvant ainsi son innocence. C'est finalement son fils Pierre Armand Vaux qui le fit réhabiliter par arrêt de la Cour de cassation 22 ans après sa mort.

Compte-tenu du fait qu'il avait été condamné par le tribunal de Chalon-sur-Saône, la Ville se devait de lui rendre hommage en donnant son nom à une rue, une école et un square.

Le but de ce projet a été d'embellir ce lieu en remplaçant les immenses surfaces en sable par du gazon (les herbes spontanées prenaient le dessus et on constatait un manque de fleurissement).

Cet ajout de verdure et l'ensemble des végétaux plantés rendent ce lieu plus accueillant et plus esthétique.

Ce projet a comporté :

→ réfection des chemins en sable stabilisé et du terrain de foot (1 071 m²)

→ augmentation des surfaces engazonnées (1 286 m²)

→ plantation de 5 arbres, d'une vingtaine d'arbustes et environ 300 plantes vivaces. Ces végétaux ont un intérêt décoratif en raison de leur feuillage, de leur floraison, de leur parfum et de leur résistance à la sécheresse

→ installation de panneaux d'information devant chaque arbre planté et pose d'un panneau «un arbre planté, des plantes vivaces à son pied» pour expliquer l'utilité des plantes vivaces aux pieds des arbres

→ remplacement de 4 bancs vieillissants et ajout de 2 supplémentaires

→ remplacement de 3 corbeilles et ajout de 3 supplémentaires

→ arrachage d'une haie vieillissante entourant le potager utilisé par les enfants de l'école primaire; remplacée par une clôture ganivelle de 22 mètres linéaires et d'une haie d'arbustes

→ installation de nichoirs à mésanges dans le Pin noir d'Autriche permettant ainsi de lutter contre les chenilles processionnaires

→ intégration de crayons de couleurs utilisés dans les massifs estivaux du parc Georges Nouelle en 2021. Ces éléments décoratifs apportent un côté ludique et symbolique de l'école.

Le Service des Espaces Verts a mis en place une collaboration avec l’école Bourgogne Pierre Vaux sous la forme de plusieurs ateliers de jardinage.

Les enfants avec les enseignants ont planté des plantes vivaces autour des nouveaux arbres. Cette activité pédagogique a permis d'apprendre à planter et de comprendre les choix de ces végétaux et leur utilité. Ils ont également participé à différentes actions citoyennes : ramassage de déchets, ramassage de branches mortes…

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati