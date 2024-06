Pétanque : Un espoir de maintien en 2e Division pour l’équipe Vétérans

Ce jeudi 27 juin 2024 se disputait une importante journée de Championnat des Clubs Vétérans pour deux équipes de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal ( ABCR).

Espoir pour la suite en 2e Division

Pour l’équipe engagée en 2e Division, classée 7e à égalité de points avec Sornay 1 à l’issue de la 5e journée, cette 6e journée qui se disputait à Chatenoy le Royal pour l’ensemble des 8 équipes de ce Championnat des clubs Vétérans, revêtait une grande importance pour un éventuel maintien dans la Division.

Pour garder cet espoir de continuer à ce niveau il fallait gagner contre l’adversaire du jour, Macon 2. L’équipe du capitaine Jean-Marc De Micheli a rempli son contrat en gagnant le match 20 à 16 avec 3 victoires en tête à tête, deux en doublettes et une en triplette.

Ainsi l’équipe 1 Vétérans de l’Amicale Boules de Châtenoy le Royal conforme certes sa place de 7e avec 10 points à égalité avec Macon 2 et s’éloigne de la 8e place, synonime de descente, désormais vouée à Sornay 1 et ses 8 points. Tout se jouera pour la prochaine et septième journée contre Marnay 1 actuellement 3e du classement.

Une victoire à la maison pour la 3e Division

Du coté de la 3e Division, l’équipe Vétérans 2 est venue à bout de celle d’Oslon 2 sur le score 24 à 12 avec 2 victoires en tête à tête, 2 en doublettes et 2 en triplette. Une première victoire pour cette équipe qui partage ainsi la 7e place avec l’équipe d’Ouroux sur Saône 2, mais malheureusement se sera une descente en 4e Division

Les terrains de pétanque de l’Espace Savoy, avenue Mozart étaient bien occupés, voir étendus sur la place Berlioz pour la circonstance, en ce jeudi 27 juin puisque 16 équipes de 8 joueurs occupaient les lieux. Et comme il est de tradition dans ce type de compétition le club qui reçoit offre un petit en cas aux clubs participants histoire de se remettre des trois parties que composent la compétition du jour.

Le bureau de l’ABCR avec à sa tête le président Daniel Rebillard tient à remercier les bénévoles qui ont tenu la buvette durant l’après-midi et servi les plateau repas en soirée.

JC Reynaud