LEGISLATIVES - Mercurey en bleu marine à plus de 40 %

Avec 688 suffrages exprimés à Mercurey, Aurélien Dutremble (RN) décroche 278 voix et 40,4 % des suffrages. Rémy Rebeyrotte totalise 179 voix et 25,7 % des suffrages. Charles Landre arrive 3e aec 129 voix avec 18,7 % et Richard Béninger totalise 11,92 %. Julie Lucotte totalise 12 voix, José Antonio Granado 6 voix et France Robert 6 voix.