Gergy : ce mercredi, un dernier adieu à Balou, un humoriste généreux et apprécié de tous

Mercredi 3 juillet, 10 h : l’église de Gergy était trop petite pour accueillir tous ceux venus lui rendre hommage. Le cercueil a été accompagné par des applaudissements, témoignage de l’affection et du respect que lui portaient tant de personnes.

Philippe Guichard, dit Balou, est décédé à 54 ans des suites d’un infarctus.

Balou et Jeanpire – Jean-Pierre Baudrand, son ami d’enfance – était ce duo d’humoristes bien connus en Saône-et-Loire et au-delà.

Ensemble, ils ont donné de nombreux spectacles, toujours animés par une énergie positive et un désir sincère d’apporter de la joie. Leur complicité sur scène était évidente et faisait le bonheur de leurs spectateurs. Un talent pour divertir, certes, mais aussi pour servir une cause plus grande. Ils se sont souvent produits en faveur de diverses associations, notamment celles venant en aide aux enfants.

À l’intérieur de l’église, les prises de parole se sont succédé. La famille, les amis, tous ont exprimé avec des mots touchants à quel point Balou avait marqué leur vie par sa bonté, son humour et sa générosité, toujours prêt à donner de son temps et de son énergie pour les autres, à apporter du réconfort et à faire sourire.

L’émotion palpable durant la cérémonie a montré à quel point Philippe était aimé et respecté. Les nombreux témoignages de sympathie et d’amour entendus ce jour-là en sont la preuve éclatante.

Son départ prématuré laisse un vide immense.

Balou n’est plus, mais son esprit continue de vivre à travers les histoires, les sourires et la chaleur qu’il a su transmettre tout au long de sa vie.