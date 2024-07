LEGISLATIVES - La 5e circonscription bascule vers le Rassemblement National ... Gilles Platret à la 3e place

Encore battu, Gilles Platret a d'ores et déjà annoncé qu'il allait continuer le combat mais ce dimanche soir, la défaite doit être amère pour le maire de Chalon sur Saône, finalement "condamné" à assumer sa charge de premier magistrat. Distancé par le candidat du RN et par la candidate du Nouveau Front Populaire, Gilles Platret a bien du mal à capitaliser sur son seul nom pour espérer décrocher la place espérée. Le maire de Chalon totalise 15593 voix et moins de 28 % des suffrages exprimés lorsque ses deux concurrents et notamment Arnaud Sanvert dépasse les 22000 bulletins de vote et 17591 pour Fatima Kouriche. Les chiffres obtenus à Chalon sur Saône seront bien sûr à étudier de près compte tenu que la prochaine échéance électorale tournera autour des enjeux municipaux. Dimanche dernier, Chalon sur Saône avait basculé à gauche..

L.G