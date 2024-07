La soirée s'annonce orageuse ce mardi en Saône et Loire

Météo France prévoit une soirée orageuse pour l'ensemble de la Saône et Loire. Les températures maximales dépasseront les 30°c ce mardi et même jusqu'à 35°c sur une partie du département. Un épisode de chaleur aussitôt sanctionné par l'arrivée d'orages. Une activité électrique particulièrement intense et qui risque de s'installer plusieurs jours en Saône et Loire.