Le tabac-presse du Pont Paron de Saint-Rémy devient un point de contact de la Poste

À partir de ce mardi, le tabac-presse Le Pont Paron, situé 9 place du pont Paron à Saint-Rémy, proposera une nouvelle offre de proximité en partenariat avec La Poste. Ce partenariat vise à offrir aux clients l’essentiel des services de La Poste, 6 jours sur 7, sur des plages horaires élargies et adaptées aux modes de vie et de consommation du grand public.

Les clients peuvent accéder aux services essentiels de La Poste :

- Achat de timbres, enveloppes « Prêt à Poster » et emballages Colissimo « Prêt-à- expédier »,

- Affranchissement de lettres, colis et recommandés,

- Dépôts des envois postaux, recommandés compris,

Ces services de La Poste sont identifiables grâce à une signalétique intérieure spécifique aux couleurs de La Poste. L’installation du point partenaire ne nécessite aucun investissement spécifique de la part du commerçant.

Cette ouverture vient en complément de l’ensemble des services proposés au sein du bureau de poste de Saint-Rémy. La Poste élargit ainsi ses partenariats pour étendre et diversifier son réseau de distribution. Elle facilite ainsi l’accès aux services postaux essentiels et accompagne les nouveaux usages, toujours avec pour objectif de simplifier la vie de ses clients. Elle souhaite combiner la force de ses réseaux physiques, numériques et humains, au service des clients et de son développement.