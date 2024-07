Une 129e place au national pour info-chalon.com et la 209e place pour info-beaune.com

Le classement ACPM-OJD du mois de juin a rendu son verdict. Depuis maintenant 15 ans, info-chalon.com est entré dans votre quotidien, comme un réflexe automatique et on en veut pour preuve les classements nationaux qui se suivent. Seul organisme habilité à certifier les taux de lecture des médias web, l'ACPM-OJD vient de classer info-chalon.com à la 129e place des sites grand public au niveau national. Une belle récompense pour la petite équipe que nous sommes et la faiblesse des moyens tant financiers qu'en personnel que nous sommes en capacité de mobiliser.

Peu ou quasi pas aidé par la puissance publique, ne percevant pas un centime d'euros de la ville de Chalon sur Saône ( et on aime à le rappeler), ne bénéficiant d'aucune aides à la presse (et on aime à le rappeler), ne bénéficiant d'aucun taux de TVA préférentiel (et promis c'est notre dernier rappel), info-chalon.com revendique son rôle d'artisan de la presse locale.

Sur les 128 médias classés préalablement, tous sont des médias nationaux, régionaux ou départementaux... aucun ne peut se prévaloir d'un bassin de vie à l'image d'info-chalon.com ( c'est celui là finalement notre dernier rappel).

Avec une croissance à deux chiffres, encore ce mois-ci, on pensait notre plafond de verre atteint définitivement, faute de moyens structurels à mobiliser et puis la progression est toujours au rendez-vous.

Bien évidemment tout n'est pas parfait, bien évidemment que parfois, sans doute trop souvent, vos messages ne trouvent pas l'écho espéré. Nous sommes bien conscients que vous aimeriez toujours plus de présence ici ou là, toujours plus d'échos à vos actions .. mais à un moment il faut savoir se préserver pour assurer la pérénité d'un média local. Et puis... si vraiment la réponse ne vient pas.. n'hésitez pas à nous relancer.

L'occasion à travers ces quelques lignes de saluer la jolie progression de notre petit frère info-beaune.com, qui pointe ce mois-ci à la 209e place des médias grand public. Un média qui trouve au fil des mois, une belle présence sur le Sud Côte d'Or et la région de Beaune... n'hésitez pas à le parcourir !

Après Chalon dans la rue, viendra le temps d'un petit apaisement estival, avant le grand rush de la rentrée de septembre. On sera bien sûr au rendez-vous.

Laurent Guillaumé