Quand un Châtenoyen se fâche !

Face à certaines incivilités constatées par un lecteur de Chatenoy le Royal, celui-ci nous a transmis un petit texte et des photos à l’appui, afin de faire part de son mécontentement au regard de celles et ceux qui prennent les rues ou espaces publics pour des dépotoirs :

« Je vous transmet quelques images du terrain de jeux proche de la Gendarmerie Nationale de Châtenoy-le-Royal… Je trouve ça consternant. On ne peut pas faire 10 mètres à Châtenoy sans voir des ordures par terre.

Un lieu de promenade ? Plutôy un voyage au pays des sagouin(e)s !!!

Les incivismes petits et grands se multiplient. Il me semble que les médias devraient faire des campagnes éducatives en direction de tous les âges. En particulier, la télé nationale pourrait jouer un grand rôle, mais elle préfère ratisser large grâce à ses animateurs et animatrices démagogues. »

JCR