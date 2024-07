«L'aventure d'Ugo», une page Facebook qui a du chien

Créée par Émeric et Jordan Clément, cette page est devenue un lieu de partage et de divertissement pour les amoureux des animaux et les familles. Plus de détails avec Info Chalon.

Né le 27 mars 2023 dans un élevage familial de Saint-Rémy, Ugo est un berger américain miniature, une version plus petite du berger australien connue pour son abondance d'énergie. Avec ses yeux vairons, ce chien fait le bonheur de ses maîtres qui lui ont consacré une page Facebook dédiée à ses aventures captivantes pour le plus grand plaisir de ses followers.

Ugo, le héros de la page

Ugo est un chien plein de vie et de curiosité. À travers des photos et des vidéos, les abonnés peuvent suivre ses péripéties quotidiennes, ses découvertes et ses moments de complicité. Plus qu'un simple animal de compagnie, Ugo est une véritable star qui apporte de la joie et de l'inspiration à toutes celles et ceux qui le suivent.

Des concours et des cadeaux pour tous

«L'aventure d'Ugo» ne se contente pas de partager les aventures d'Ugo. Les animateurs de cette page Facebook organisent régulièrement des concours et des jeux permettant aux abonnés de gagner des cadeaux. Les concours sont simples et amusants, et les cadeaux sont choisis pour plaire aussi bien aux enfants qu'aux adultes.

«On fait cela car on veut rendre les gens heureux», déclare Jordan Clément.

Ugo, un visiteur bienveillant

Ugo rend régulièrement visite aux commerçants, aux EHPAD, aux résidences et aux IME, apportant de la joie et des sourires partout où il passe.

Une communauté dynamique et bienveillante

La page a su rassembler une communauté engagée et bienveillante. Les abonnés interagissent activement et partagent leur amour pour les animaux. La team Ugo apporte également son soutien aux refuges et lutte contre la maltraitance animale.

«Nous faisons également des dons aux refuges et aux associations pour animaux, car la cause contre la maltraitance animale nous tient vraiment à cœur», nous explique Jordan.

«Nous sommes déterminés à apporter notre aide et à sensibiliser notre communauté à cette cause importante», ajoute Émeric Clément.

N'hésitez pas à suivre la page Facebook «L'aventure d'Ugo».

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati