Vous êtes en alternance ? Tout savoir sur le financement de votre logement

Le loyer est le principal poste de dépenses d'un étudiant. Or, face aux tarifs exorbitants de certaines métropoles, le coût du logement entre forcément en ligne de compte dans la recherche d'un cursus. C'est d'autant plus complexe dans le cadre d'une formation en alternance puisque bon nombre de jeunes décrochent un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation dans une entreprise éloignée de leur lieu d'études, dans des villes ou même des régions différentes. Pour éviter que le coût du logement ne constitue un frein à la formation, l'État a donc mis en place le dispositif « Mobili-jeune » géré par l'organisme Action Logement.



LES SALAIRES PRÉCAIRES CIBLÉS

Proposée depuis de nombreuses années, cette aide a été plusieurs fois remise en cause et a connu diverses évolutions. Après avoir cessé le 15 décembre 2023, elle a d'ailleurs subi un lifting avant d'être de nouveau disponible depuis le 15 février 2024.



Ce dispositif s'adresse exclusivement aux jeunes de moins de 30 ans titulaires d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation et qui sont, dans ce cadre, salariés d'une entreprise du secteur privé non agricole. Alors qu'il fallait auparavant afficher une rémunération brute inférieure ou égale au smic, il faut désormais que le salaire mensuel brut ne dépasse pas 80 % du smic, soit 1 413,54 € en 2024.



DÉMÉNAGEMENT OU DOUBLE RÉSIDENCE

Les modalités relatives au logement se sont également durcies en 2024 puisque vous devez obligatoirement avoir changé de résidence principale pour vous rapprocher de votre lieu de travail dans les 3 mois qui précèdent ou suivent la date de début de votre contrat d'alternance pour prétendre au dispositif. Plus précisément, le nouveau logement doit se trouver à plus de 70 km de votre ancienne adresse ou à plus de 40 minutes de trajet en voiture ou en transport en commun.



Le seul autre cas de figure d'éligibilité concerne les situations de double charge de loyers, lorsque vous êtes contraint de louer deux logements sur la même période, ce qui peut arriver si votre lieu d'études ou votre entreprise ne se trouve à proximité de chez vos parents par exemple.



Dans tous les cas, vous devez être locataire ou colocataire de votre habitation dans le parc privé ou social ou encore en sous-location dans le parc HLM, qu'il soit loué vide ou meublé et conventionné ou non avec les aides au logement. Les logements-foyers, résidences sociales et chambres d'internat sont aussi acceptés.



JUSQU'À 1 100 € PAR AN

À la clé, les bénéficiaires du dispositif « Mobili-jeune » obtiennent une aide au paiement de leur loyer qui peut aller de 10 € à 100 € maximum par mois, dans la limite d'un plafond fixé à 1 100 € par année de formation. Attention, le montant octroyé est calculé par rapport à votre loyer mais aussi en prenant en compte l'aide personnalisée au logement (APL) si vous la touchez. Il vient alors la compléter pour réduire votre reste à charge au minimum, voire atteindre un remboursement intégral. La somme est versée chaque mois par virement bancaire sur votre compte, sur 11 mensualités. Sachez enfin que vous pouvez profiter de « Mobili-jeune » pour 2 années de formation maximum, qu'elles soient consécutives ou non.



Bon à savoir : ce dispositif peut se cumuler avec la garantie Visale ou l'avance Loca-Pass, en plus de l'APL.



Julie Polizzi



LA DEMANDE, MODE D'EMPLOI

Votre nouveau contrat d'alternance vous contraint à déménager ? Testez votre éligibilité au dispositif « Mobili-jeune » sur la plateforme d'Action Logement ! Si le résultat est positif, vous devrez alors créer votre compte personnel sur le site afin d'effectuer la demande de cette aide en ligne. Sachez que vous devrez fournir pour cela vos bulletins de salaire, ainsi qu'une quittance de loyer ou un justificatif de paiement de loyer.

Rendez-vous sur : Mobilijeune.actionlogement.fr. En cas de question ou de souci, vous pouvez également contacter Action Logement au 0970 800 800 (numéro non surtaxé).