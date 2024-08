18,71 - Le chiffre du jour sur info-chalon.com

Il s’agit du meilleur mois de juillet depuis 2011 (20,10 millions), profitant du succès de la Fête du cinéma 2024 qui s’est déroulée du 30 juin au 3 juillet et a atteint un record historique à 4,55 millions d’entrées au total avec trois jours à plus de 1 million d’entrées.

La fréquentation des sept premiers mois de l’année 2024 s’affiche à peine en retrait par rapport à celle des sept premiers mois de 2023 avec 103,48 millions d’entrées (-5,5%), portée notamment par les films français dont la part de marché est particulièrement élevée à 45,4 % contre 35,6 % pour les films américains, annonce le CNC dans un communiqué.

52 films sont sortis pour la première fois au cinéma en France sur les 5 semaines de juillet 2024 (48 sur les 4 semaines de juillet 2023), soit 10 films par semaine en moyenne (12 films par semaine en juillet 2023). Sur le mois, 8 films américains et 21 films français sont sortis en salles, contre respectivement 8 et 27 films en 2023.

La première place du classement des films sur le mois est occupée par une œuvre française : Le Comte de Monte-Cristo (sorti le 28 juin). Un deuxième film français, Un p’tit truc en plus (sorti le 1er mai), se classe 5e. Trois productions américaines complètent le classement : Vice-Versa 2 (2e, sorti le 19 juin), Moi, moche et méchant 4 (3e, sorti le 10 juillet) et Deadpool & Wolverine (4e, sorti le 24 juillet). Le premier film non européen et non américain est chinois, Only the river flows (24e, sorti le 10 juillet), et le premier film européen du classement est britannique, Dîner à l’anglaise (29e, sorti le 17 juillet). (source CNC)