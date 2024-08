Forum des Associations ce dimanche 1er septembre 2024

Nouvelle édition du Forum des Associations de Chatenoy le Royal, laquelle aura lieu ce dimanche 1er septembre 2024 de 10h à 17h au gymnase Alain Colas, avenue Georges Brassens.

Il est bon de souligner à nouveau que cette manifestation est en place depuis de très nombreuses années et qu’elle a toujours lieu le dimanche précédent la rentrée scolaire, date qui donne le départ de pratiquement toutes les associations pour une nouvelle saison.

Une édition qui regroupera cette année 25 associations sur les 31 actives et ouvertes à tous, qu’elles soient sportives, de loisirs ou culturelles. Le Comité d’organisation regrettant que deux ou trois ne veuillent pas participer, ne serait-ce que pour se faire connaitre un peu mieux.

Dernière ligne droite

Un comité qui s’est réuni une dernière fois pour faire le point. Avec l’aide des Services techniques de la commune et de sa Municipalité, le gymnase Alain Colas sera équipé vendredi en fin d’après-midi du matériel demandé par les les associations, lesquelles pourront installer leurs stands samedi matin de 9h à 12h.

L’ouverture au public a lieu dimanche 1er septembre 2024 à 10h, une ouverture avancée au regard des autres années et ce à la demande de certaines associations.

Des animations auront lieu tout au long de la journée, à l’intérieur et à l’extérieur du gymnase et une sonorisation professionnelle permettra de donner des informations aux visiteurs.

Une buvette avec petite restauration est ouverte au public visiteurs, y compris pour celles et ceux qui viennent juste s’inscrire aux activités des associations et des grilles de tombola permettront de gagner de jolis lots ( places poue des matchs de l'Elan, repas dans une pizzeria, aquarelles d'un artiste châtenyen, magnums de vins, etc ...) , sachant que le produit de ces ventes permet de couvrir les frais.

Rendez-vous dimanche 1er septembre 2024 de 10h à 17h au gymnase Alain Colas de Chatenoy le Royal.

JC Reynaud