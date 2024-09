2024 : Rentrée commune pour l’école primaire/maternelle Vivant Denon

Le discours de Gilles Platret et le photoreportage info-chalon.com

Il y avait foule à 8 heures 30 aux abords de l’Ecole élémentaire Vivant Denon, située 53 rue de Thiard à Chalon-sur-Saône pour cette rentrée 2024.

A 8 heures 45, la cour était déjà bien remplie. En effet, on constatait la présence de beaucoup de parents qui étaient venus assister à la rentrée de leurs enfants et à la présentation du corps enseignant par le Directeur de l’établissement.

Jean Christophe Tavernier, Directeur de l’école Vivant Denon confiait à info-chalon: « Pour cette année, nous aurons 340 élèves en tout qui seront répartis dans 15 classes au total soit 4 classes de maternelle et 11 classes de primaire (Un dispositif Ulys , 1 classe de CP , 2 classes de CE1, 2 classes de CE2, 3 classes de CM1, 3 classes de CM2).

Extrait du discours de Gilles Platret, Maire de Chalon-sur-Saône : « Je sais que chaque élève est impatient de retrouver sa classe une fois que chacun sait où il doit aller. Un petit mot comme c’est la tradition, c’est vrai Monsieur le Directeur car on a toujours plaisir à être présent et on le fait symboliquement dans cette école au nom de toutes les écoles de Chalon-sur-Saône. La ville de Chalon scolarise 3 600 élèves cette année à la fois en maternelle et élémentaire et elle essaie d’accompagner au mieux toutes les équipes pédagogiques […] Nous serons bien sur très désireux de pouvoir accompagner les projets de cette école, sachez d’ailleurs aussi Monsieur le Directeur que l’on renouvellera la proposition que l’on avait mis en place l’année dernière d’un voyage scolaire pour tous les CM à Paris afin que la Capitale soit connue de tous […] Je ne vais pas être plus long, je voudrais simplement vous souhaiter une très bonne rentrée et vous dire que l’on va beaucoup parler de l’Ecole Vivant Denon pendant cette année scolaire […] Au mois de février et je cite évidemment Christian Villeboeuf qui avait été à l’origine de cette commémoration où l’on célèbre la mémoire de deux enfants raflés en février 1944 qui hélas ont perdu la vie dans les camps de concentration et comme on sera sur les 80 ans de la libération des camps l’année prochaine, je ne doute pas que cette cérémonie prendra une certaine saveur. Sachez qu’ici, d’ici 15 jours à trois semaines un livre va sortir qui va beaucoup parler de l’école Vivant Denon puisque la ville de Chalon va publier les souvenirs de Lucette Desvignes dont le père était le premier Directeur de cette école à la fin des années 30 […] Et puis l’année prochaine, c’est le bicentenaire de la mort de Vivant Denon donc il y aura sans doute quelques projets imaginés… Voilà, bonne rentrée les enfants […] Joyeuse rentrée car il faut que la rentrée soit joyeuse même si je sais qu’il y aura un peu plus de peur en maternelle qu’en classe élémentaire. Que la rentrée soit joyeuse et que l’année soit belle à tous ! ».

Ensuite, c’était l’heure de l’appel pour entrer en classe et les écoliers, comme chaque année étaient toujours un peu inquiets de savoir comment ils allaient être répartis et surtout s’ils allaient retrouver leurs camarades de classe de l’année dernière.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B