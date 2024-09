Alain Joyandet salue «le courage de Michel Barnier»

Communiqué d'Alain Joyandet

Face à la grave situation dans laquelle se trouve la France, Alain Joyandet est très heureux que Michel Barnier ait courageusement accepté de participer à son redressement. Il salue également l'évolution des principaux dirigeants de sa famille politique - Les Républicains - qui ont accepté que l'un de ses membres les plus imminents soit désigné Premier ministre.

Selon le Sénateur de la Haute-Saône, "chacun devait prendre ses responsabilités, car la France ne peut plus être à l'arrêt. Avec les élections législatives, cela faisait 100 jours que notre pays était plongé dans l'incertitude avec de très fortes conséquences sur l'économie".



Pour Alain Joyandet, le nouveau locataire de Matignon dispose de toutes les qualités pour occuper cette fonction plus que jamais majeure dans l'organisation des pouvoirs publics. Selon lui, "il saura écouter et respecter le Parlement, l'ensemble des formations politiques et tous les partenaires sociaux. C'est important dans un tel contexte de défiance".

Il a surtout l'expérience - en tant qu'ancien élu local et national, responsable européen - pour répondre aux enjeux du pays : niveau de vie des français, sécurité, immigration, école, dettes publique et écologique, influence de la France en Europe et dans le monde...

De plus, le nouveau Premier ministre a déjà annoncé qu'il réservera une place centrale aux femmes et hommes de terrain : acteurs centraux du monde de l'économie (industriels, artisans, agriculteurs...) ; élus locaux qui façonnent le tissu républicain ; bénévoles qui sont l'honneur de la République...

Enfin, la nomination de Michel Barnier, issu des Républicains, valide la "coalition pour la France" qu'Alain Joyandet défendait depuis les élections législatives de 2022, qui aurait d'ailleurs évité la situation politique actuelle et la dissolution de juin dernier.

"C'est sans doute toujours un tort d'avoir raison trop tôt en politique, mais - au fond - le plus important est de ne pas se tromper pour le pays et son avenir", analyse le Sénateur haut-saônois, satisfait que l'intérêt général ait - enfin - primé sur les intérêts partisans. "Reste que les défis à relever sont colossaux. Le nouveau Gouvernement aura besoin d'un soutien sans faille pour mener à bien l'œuvre à entreprendre pour le redressement de notre pays. Toutes les bonnes volontés doivent se rassembler. Il pourra compter sur la mienne", conclut-il.