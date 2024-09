L'Université pour Tous de Bourgogne vous attend pour la présentation de son programme annuel les 17 et 23 septembre

Fidèle à son grand rendez-vous annuel, l'UTB vous invite à assister à la présentation publique de son programme de conférences. Une programmation qui tournera autour de 8 grands thèmes : l'histoire de l'art, les instruments de musique et sculpture, les arts au XIXe siècle, les révolutions au XIXe siècle en France et en Europe, les grandes figures de la révolution industrielle, Israël hier et aujourd'hui, l'Inde hier et aujourd'hui et les changements majeurs de la période actuelle.

Ce sont 109 conférences qui sont proposées tout au long de l'année avec l'intervention de 74 conférenciers dont 21 nouveaux. De nouveaux ateliers "histoire et psychologie" seront proposés aux adhérents de l'association, une fois par mois.

Deux présentations publiques et ouvertes à tous se tiendront les 17 et 23 septembre à 14H30 à la Maison des Syndicats.

