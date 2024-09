«Encore une occasion de perdue par Olivier Faure, mais à gauche ça bouge !» lance Jean-Jacques Bougault

Communiqué :

Encore une occasion de perdue par Olivier Faure ! Mais à gauche ça bouge !



La majorité présidentielle a perdu les élections législatives mais personne n'a gagné et ne peut ainsi gouverner seul.

Une nouvelle majorité excluant les partis extrémistes, Rassemblement National et France insoumise pouvait se constituer.

Un homme de gauche a été pressenti pour être Premier ministre :

Olivier Faure a refusé son soutien à un gouvernement dirigé par Bernard Cazeneuve.

Le dirigeant socialiste soutenu par une faible majorité de son propre parti maintient, pour protéger quelques sièges de députés, son alliance mortifère avec Jean-Luc Mélenchon.

Il faut être clair : l'avenir de la gauche de gouvernement ne peut pas passer par un accord avec l'extrême gauche de la France Insoumise.

Les propos excessifs et violents, le programme de Mélenchon et de son hologramme Olivier Faure permettent au clan Le Pen d'apparaître plus respectable.

Il ne faut plus que Mélenchon soit le Père Noël du Rassemblement National.

Territoires de progrès est un parti de gauche qui souhaite favoriser tout ce qui peut permettre de rassembler les sociaux-démocrates et les progressistes.

Ainsi, le 7 septembre, donc après la censure du PS à la candidature de Bernard Cazeneuve, Territoires de progrès a organisé à Chatillon le « Rendez-vous des progressistes et des démocrates »

Des centaines de personnes, de nombreuses personnalités qui se reconnaissent dans une gauche de gouvernement ont participé à cette rencontre et aux différentes tables rondes. Cette manifestation a permis à des sociaux-démocrates "des deux rives" d'échanger et de participer à des ateliers.

Des « deux rives », car des membres du bureau national du Parti socialiste ont participé à ces tables rondes.

Preuve que les choses bougent !!

Territoires de progrès organisera de nouvelles rencontres qui doivent déboucher sur un renforcement des forces de gauche de gouvernement. Cette gauche responsable doit exister et lutter aux côtés des autres partis qui défendent les principes républicains et laïques.

Il faut nous renforcer pour lutter contre le Rassemblement National et son faire valoir la France insoumise



Jean-Jacques Bougault

Délégué régional Bourgogne Franche-Comté Territoires de progrès