Rencontre avec les bénévoles de l’association Aphasie 71 La Grume

Basée à Chalon-sur-Saône depuis une dizaine d’années, présidée par Danielle Royer, cette association a pour but d’informer sur l’aphasie « qui n’est pas une maladie mais une séquelle neurologique avec laquelle il faut « vivre » ». Aphasie 71 La Grume ( Groupe de Réflexion afin d’Utiliser les Moyens pour Ecrire… lire, comprendre et parler) propose des rencontres, des repas et des sorties aux personnes aphasiques et leur famille.

Deux permanences sont également proposées :

Le 1er mercredi de chaque mois de 14h30 à 17h à la Maison des Associations, Espace Jean Zay, salle Pradeau

Le 3e mercredi de chaque mois de 15h30 à 17h30 à la SRR Marguerite Boucicaut, Croix Rouge Française, 2 rue Pierre Mendès France.

D’ailleurs, la Journée de l’Aphasie aura lieu le samedi 19 octobre 2014, salle loi 1901 vie associative, 4 rue Jules Ferry à 14h30.

« L’aphasie peut toucher tout le monde, à tout âge », nous explique le Vice-président de l’association, Michel Royer que nous avons rencontré lors du Forum de la vie associative et sportive chalonnaise. Il s’agit d’une « perte totale ou partielle du langage (parler, comprendre, lire ou écrire) consécutive à une lésion du cerveau (hémisphère gauche abîmé) » liée à un AVC, un choc, une tumeur cérébrale…

Si vous souhaitez vous mettre en lien avec l’association : [email protected]

SBR