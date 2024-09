AVIS DE DECES - Monsieur Roland VILLERET

ANTULLY - CHALON-SUR-SAÔNE



Muguette Denis,

son épouse ;

Guillaume et Elizabeth,

son fils et sa belle-fille ;

Valentina,

sa petite-fille ;

Marc et Monique, Armand, Georges et Marie-Claire,

ses frères et belles-sœurs ;

ses neveux et nièces ;

et les familles Gien et Denis,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Roland VILLERET

survenu le 11 septembre 2024,

dans sa 83e année.

Ses obsèques se dérouleront dans l'intimité familiale.

La famille remercie le personnel du centre Leclerc de Dijon et celui de la clinique Sainte-Marie à Chalon.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.