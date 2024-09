A Allerey sur Saône, ‭ le‬‭ Petit‬‭ Boudoir‬‭ Coiffure/Beauté de Cindy a ouvert ses portes

Le Petit Boudoir Coiffure/Beauté par Cindy a ouvert depuis le 16 Septembre à Allerey-sur-Saône. Installée sur la commune depuis 5 ans où elle se sent bien, c’est dans ce village qu’elle a décidé de créer sa propre pièce à son domicile au 13 Rue Louis Guepey.

Diplômée du CAP, BP coiffure et CAP esthétique avec plus de 15 ans d’expérience en tant que Coloriste et Styliste, Cindy est spécialisée dans la coloration et les mèches. Elle vous conseillera également sur la coupe et la couleur la plus adaptée à votre visage.

Dans une atmosphère cosy, Cindy accueille tout le monde, femmes, hommes et enfants…la seule condition : une seule personne à la fois !

Cindy vous proposera des gommages et massages du cuir chevelu, des conseils beauté en partenariat avec la marque “Auriège” , des soins visages, pose de semi-permanent et maquillage.

On vient au “Petit Boudoir” pour se faire coiffer mais aussi se relaxer, prendre soin de vous et vous voir repartir avec le sourire !

Le Petit Boudoir Coiffure/Beauté par Cindy VELOSO

13 Rue Louis Guepey à Allerey-sur-Saône

0625191181

Sur rendez-vous :

Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi de 9h00 à 19h00 et Samedi sur demande de 9h00 à 13h00