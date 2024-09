Talents sur Saône ... une 3e édition encore riche et à ne pas rater !

C'est le 14 décembre ! Ne trainez pas pour autant pour réserver vos places au profit des enfants hospitalisés de Chalon et Beaune. Point d'étape pour info-chalon.com avec Pierre Paillard, patron de l'événement.

Le Grand Espace de l'Espace des Arts et ses 850 places accueillent la 3e édition de Talents sur Saône. Aux manettes, l'incontournable Pierre Paillard qui ne compte plus les calories dépensées au profit des enfants hospitalisés de l'hôpital de Chalon sur Saône et des Hospices de Beaune. Pour la 3e fois, ce sont 12 talents locaux qui viendront s'exprimer sur scène avec danses, hip hop, musique classique, chant, humour, jazz, rock, accordéon au programme de la soirée du 14 décembre. Une belle manière de joindre l'utile à l'agréable... mais rien de mieux que de laisser la parole à Pierre pour expliquer tout l'intérêt de participer à Talents sur Saône ! Les réservations... ? C'est par ici...

Pour toute information complémentaire [email protected]