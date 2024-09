C’est en voulant jeter un petit coup d’oeil du côté de l’ancienne prison, qu’info-chalon est tombé sur ‘L’Évadée’

Ce samedi, la visite de l’ancienne prison a réservé bien des surprises ! Après L’Arrosoir, une salle de concerts jazz et musiques de traverse comme elle se définissait, c’est L’Évadée qui prend place dans ces locaux où l ‘on peut admirer une magnifique cave voûtée qui peut accueillir entre 100 et 120 personnes . L’association musicale créée par un collectif de 10 musiciens dont quelques professeurs du Conservatoire du Grand Chalon mais aussi un professeur du Conservatoire de Mâcon, entre autres, organisera un festival les 17, 18 et 19 octobre. L’Évadée proposera, dans un premier temps, deux concerts par mois. Du jazz, des musiques actuelles, des musiques du monde, de la fanfare de rue, des contes musicaux… il y en aura pour toutes les oreilles. Plus d’informations prochainement sur info-chalon

En attendant, les visiteurs lors de ces Journées Européennes du Patrimoine ont pu découvrir ce lieu où il faut descendre plusieurs marches sous terre pour se retrouver dans la magnifique cave voûtée de cette ancienne prison ducale qui se situe à proximité de la place du Châtelet.

SBR