L’Espace des Arts, en coréalisation avec la Cie Boumkao dans le cadre du festival La Planche à clous, présente ‘Underground’

Est-il une taupe ? Une plante ? Orphée parti pour les Enfers ? Marche-t-il sur la tête ? Porte-t-il sur ses épaules la terre entière, mais à l’envers ? Romain Bertet, danseur et chorégraphe, enfouit sa tête en pleine terre dans Underground, un solo in situ, conçu comme une mystérieuse exploration d’un monde souterrain. Transgressant les frontières entre la mort et la vie, l’humain et le non-humain, le chorégraphe, qui rêvait d’être archéologue, renverse nos certitudes pour fouiller les imaginaires. Son corps, dressé tel un arbre agitant ses feuillages sur un visage racine, fascine autant qu’il bouleverse et trouble nos perceptions, jusqu’au vertige. Des voix ensevelies se font entendre, cris et chuchotements d’un autre monde, viennent agrandir cet espace invisible, lieu de tous les fantasmes et champ libre à toutes les interprétations. Une façon de faire avec la nature ? Certainement.

Jeu 26 sept. — 19h La Planche à clous - Fontaines

Ven 27 sept. — 19h La Planche à clous - Fontaines

Renseignements, tarifs et réservation : https://www.espace-des-arts.com/underground

