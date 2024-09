Le Collectif "Pour un avenir solidaire" réagit aux propos de Julien Odoul sur la fête de l'humanité

Suite à la publication, le 14 septembre 2024, du communiqué de Monsieur Odoul, élu régional du Rassemblement National (RN) dans le média Info Chalon.com, le collectif « Pour Un Avenir Solidaire » souhaite exercer son droit de réponse et réagir à ce texte trompeur.

Précisons tout d’abord que ce collectif s’est créé en réaction à la montée des idées d’extrême-droite et leurs effets délétères sur les valeurs qui rassemblent : la liberté, l’égalité et la fraternité. Il est constitué de citoyennes et citoyens engagé·e·s, ou non, dans diverses organisations politiques, syndicales, associatives du Chalonnais.

La diatribe mensongère de monsieur Odoul dévoile le vrai visage du RN, son rejet de la culture, du débat et de la solidarité. L’élu régional s’offusque du fait que le Pass Culture puisse être utilisé pour payer l’entrée de la fête de l’Humanité, au simple motif qu’il est financé par les impôts des contribuables, dont les festivaliers de ladite fête font également partie, soit dit en passant. Monsieur Odoul feint l'ignorance puisque la Fête de l'Humanité, en tant que festival culturel comme tant d'autres, est éligible aux aides publiques.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas cet évènement culturel et citoyen majeur de la rentrée, l’édition 2024 a rassemblé 450 000 personnes les 13, 14 et 15 septembre dernier. C’est un concentré de culture, de débats et de fraternité, un festival ouvert à toutes et tous et sur le monde. Cette année, pour un prix exceptionnel de 40 € en prévente, la fête de l’Humanité a proposé :

une programmation musicale exceptionnelle et éclectique (77 concerts),

un village du livre,

des stands tenus par des bénévoles d’organisations politiques, associatives ou syndicales qui mettent en valeurs les cultures culinaires de leurs régions ou de leurs pays pour les délégations étrangères (172),

des conférences et des débats (154) dans un esprit pluraliste (l’ancien premier ministre Dominique de Villepin ou encore Patrick Martin, le président du MEDEF étaient présents, par exemple).

Le prix est calculé au plus juste dans une volonté de permettre aux plus modestes de s’offrir une parenthèse d’humanité. Mais l’originalité de cette fête, c’est qu’elle parie sur intelligence et l’esprit critique des citoyens, n’en déplaise à monsieur Odoul.

Que cherche t-il à faire avec ce communiqué sans fondement, si ce n’est induire en erreur le lecteur en réduisant la fête de l’Humanité à une manifestation « islamo-gauchiste », désigner des « ennemis de l’intérieur » et affirmer une dangereuse autorité qui définirait ce qu’est la culture légitime et la culture non légitime.

Le communiqué accusateur de Monsieur Odoul n’est autre qu’une polémique diffamatoire et un procédé facile pour occuper l’espace médiatique. C’est également une diversion pour masquer les vrais détournements de l’argent public, à l’approche du procès de plusieurs cadres du RN dans l’affaire des assistants parlementaires européens fictifs, et ceci, alors que de nouvelles révélations viennent accabler Jordan Bardella.



Peut-on continuer à se satisfaire de communiqués de presse aussi inconsistants et fallacieux de la part d’un élu de la République ?

Les citoyens et les lecteurs de la presse locale méritent mieux.



Le collectif « Pour Un Avenir Solidaire »

Nous, organisations associatives, syndicales et politiques, et personnalités engagées, nous nous associons à cette réponse et demandons à ce que de tels contenus mensongers et diffamatoires ne soient plus diffusés, FSU, NPA, PCF71, LFI, PS, LDH Chalon sur Saône, EELV,UD CGT ,ASTI , Bien vivre à Chalon