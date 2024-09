Octobre Rose : Des élèves du lycée Émiland Gauthey toujours aussi motivés

Vendredi 20 septembre, alors que le marché battait son plein des élèves du lycée Émiland Gauthey tenaient un stand aux côtés de bénévoles du Grand Chalon Athlétisme.

En effet, c'est aux côtés de Pascal Bourbon et Philippe Balligand, que Camille, Fares et Emrys, trois élèves de 2nde professionnelle Métiers de la relation client du lycée, étaient chargés de vendre des produits (t-shirts, nœuds pour cheveux) et inciter les passants à s'inscrire à la course de la 11ème édition de La Chalonnaise, une course de 5,5km qui aura lieu ce dimanche 29 septembre à 10 heures, au départ de l'Eplanade de l'Espace nautique de Chalon-sur-Saône.

Les élèves qui ont reçu la visite de Setti Messoussa, leur professeur d'économie, et de Reda de Refresco.

Retrouvez-les ce mercredi matin sous le stand de La Chalonnaise installé en plein cœur du marché de la Place de l'Hôtel de Ville.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati