Jambles : Deux centenaires ont fêté leur anniversaire

Le personnel de la résidence Les Sarments de Jambles ont convié, samedi 21 septembre, familles et proches à venir célébrer les anniversaires de deux centenaires, à savoir Germaine Pierre, 104 ans, et Andrée Bernardin, 102 ans.

Ces dames étaient entourées de leurs familles, des résidents, des administrateurs, du personnel (très) efficace et de la directrice (très à l'écoute de chacun et des familles).

Tous ont bien apprécié cette petite réception qui s'est clôturée par un verre de l'amitié et de délicieux gâteaux.

Établissement non médicalisé situé au milieu des vignes et des prés sur un hectare de parc et de verger, la résidence Les Sarments est une maison de retraite qui accueille dans un environnement familial et chaleureux des personnes de plus de 60 ans, autonomes et valides, seules ou en couple. Elle comprend 28 chambres individuelles, avec la possibilité de prévoir des chambres doubles, d'une superficie moyenne de 20m². Chacune est entièrement meublée et dispose d'un point d'eau comprenant lavabo et, pour certaines, de toilettes.

Les résidents ont également à leur disposition une équipe de huit personnes disponibles jour et nuit qui prend soin de leur santé et de leur confort, ainsi qu'une une grande terrasse, des bancs, des chaises dès les premiers beaux jours jusqu'aux belles journées d'automne.

Ce cadre serein et bucolique serait-il le secret de la longévité de ses résidents ?

(Photos gracieusement founies par Valentin Sermonat)

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati