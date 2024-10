2024 : Chalon conserve ses trois lauriers par le CNVAS

Communiqué de presse

Le label « Ville active et sportive » est organisé par le Conseil National des Villes Actives et Sportives (CNVAS). Son comité de labellisation, constitué d’acteurs du secteur sportif, attribue le label en fonction d’une note qui détermine le niveau attribué.

Le 10 octobre 2024, à Rouen, le CNVAS a attribué trois lauriers à la Ville de Chalon-sur-Saône, la récompensant pour son « offre émergente et innovante de pratiques sportives, d’actions de citoyenneté, tout en tenant compte des spécificités du territoire ». Lors de cette huitième cérémonie nationale de remise du label « Ville active et sportive », 313 lauréats ont pu être célébrés. Chalon faisait partie des 141 villes renouvelées qui ont cherché à obtenir des lauriers supplémentaires. Un label accordé pour une durée de trois ans.

Une fierté pour la Ville, qui lui permet d’être valorisée pour ses initiatives encourageant la pratique sportive pour le plus grand nombre. Après être devenue la deuxième ville la plus sportive dans la catégorie des villes de 20 000 à 100 000 habitants en 2006, et après avoir reçu le label « Ville Européenne du Sport » en 2015, Chalon est devenue « Ville active et sportive » en 2018, avec deux lauriers au compteur. Le troisième laurier décerné en 2024 témoigne donc d’une constante évolution en matière d’offres et d’innovation dans le domaine du sport.

Une ville équipée et incontournable

L’objectif de Chalon est de rendre la pratique sportive accessible à tous les publics en développant constamment ses équipements structurants, ses actions pédagogiques, son soutien aux associations et sa capacité à accueillir des événements sportifs de grand envergure. Le patrimoine sportif de la Ville comporte 192 équipements sportifs sur 130 hectares de surface utile, dont quatre ouverts, permettant un accueil de 17 000 licenciés pour 130 clubs sportifs. Que le public soit scolaire, licencié de tout niveau, des quartiers prioritaires, en situation de handicap ou précaire, 70 disciplines sportives différentes sont accessibles.