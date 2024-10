RETRAITES - "Un tour de passe passe pas classe !" pour la députée de Côte d'Or Océane Godard

Le gouvernement Barnier a choisi de repousser de six mois la réindexation des pensions de retraite des français rompant ainsi avec l’usage de l’appliquer dès le début de l’année.

Ce délai a des conséquences concrètes : pour un retraité au SMIC (1380 euros), cela représente une perte d’environ 218 euros entre janvier et juillet 2025. Pour un retraité percevant une pension moyenne de 1 530 euros, la perte est de 239 euros. Dans un contexte d’inflation, où les fins de mois se mêlent aux débuts de mois pour un trop grand nombre de français, nous proposons une alternative plus juste, plus solidaire, soucieuse d’une « participation équitable aux fruits du progrès » tel qu’il est inscrit dans la déclaration de Philadelphie de l’Organisation Internationale du Travail.

Océane GODARD, portera au nom du groupe socialiste, cette alternative en commission des affaires sociales, puis en séance plénière à l’Assemblée nationale, pour obtenir la suppression de cette inique mesure voulue par le gouvernement.

A cela s’ajoute un tour de passe passe du gouvernement qui évoque un effort temporaire limité à l’année 2025, contrairement à leurs annonces initiales. Océane GODARD et ses collègues du groupe Socialiste ont découvert que la rédaction juridique du projet de loi inscrit de manière définitive le report de l’indexation au 1er juillet de chaque année, entérinant ainsi l’indexation traditionnelle du 1er janvier.

Si une majorité ne peut être trouvée pour faire adopter cet amendement, Océane GODARD défendra alors un amendement de compromis visant à limiter cette injustice à l’année 2025 afin de protéger les retraités des conséquences de cette décision.

Océane GODARD

Députée de la Côte-d'Or